Так, в больницы госпитализировали 708 человек с подтвержденной болезнью или подозрением на наличие инфекции. К сожалению, еще 54 пациента умерли.

Днем ранее Впервые за несколько месяцев в Украине обнаружили более 2 тысяч COVID – больных в сутки

Среди всех больных за сутки 108 детей и 35 медработников. Выздоровели 1 025 человек. Несмотря на это, по суточной смертности Украина находится на 5 месте в Европе.

Темпы тестирования

За минувшие сутки в Украине провели более 58 тысяч тестирований на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 27 605 человек;

методом ИФА – 8 272 человека;

экспресс-тестами – 22 258 человек.

В целом за все время провели 11 931 126 ПЦР-тестов.

Общая статистика За все время пандемии в Украине заболело – 2 282 285 человек. Из них выздоровели – 2 205 707 человек. К сожалению, умерли – 53 686.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 266 случаев;

Винницкая область – 40 случаев;

Волынская область – 21 случай;

Днепропетровская область – 130 случаев;

Донецкая область – 157 случаев;

Житомирская область – 41 случай;

Закарпатская область – 11 случаев;

Запорожская область – 84 случая;

Ивано – Франковская область – 60 случаев;

Киевская область – 68 случаев;

Кировоградская область – 22 случая;

Луганская область – 65 случаев;

Львовская область – 189 случаев;

Николаевская область – 39 случаев;

Одесская область – 155 случаев;

Полтавская область – 38 случаев;

Ровненская область – 41 случай;

Сумская область – 47 случаев;

Тернопольская область – 57 случаев;

Харьковская область – 187 случаев;

Херсонская область – 63 случая;

Хмельницкая область – 40 случаев;

Черкасская область – 56 случаев;

Черновицкая область – 121 случай;

Черниговская область – 84 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

