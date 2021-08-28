Вторые сутки больных COVID-19 в Украине перевалило за 2 тысячи

28 августа 2021 , 08:16
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Минздрав

За прошедшие сутки, 27 августа, в Украине обнаружили еще 2 082 больных коронавирусом. Это уже второй раз фиксируют такие высокие показатели с начала июня. Больше всего случаев – в столице.

Так, в больницы госпитализировали 708 человек с подтвержденной болезнью или подозрением на наличие инфекции. К сожалению, еще 54 пациента умерли.

Днем ранее Впервые за несколько месяцев в Украине обнаружили более 2 тысяч COVID – больных в сутки

Среди всех больных за сутки 108 детей и 35 медработников. Выздоровели 1 025 человек. Несмотря на это, по суточной смертности Украина находится на 5 месте в Европе.

Темпы тестирования

За минувшие сутки в Украине провели более 58 тысяч тестирований на коронавирус, из них:

  • методом ПЦР – 27 605 человек;
  • методом ИФА – 8 272 человека;
  • экспресс-тестами – 22 258 человек.

В целом за все время провели 11 931 126 ПЦР-тестов.

Общая статистика

За все время пандемии в Украине заболело – 2 282 285 человек. Из них выздоровели – 2 205 707 человек. К сожалению, умерли – 53 686.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 266 случаев;
  • Винницкая область – 40 случаев;
  • Волынская область – 21 случай;
  • Днепропетровская область – 130 случаев;
  • Донецкая область – 157 случаев;
  • Житомирская область – 41 случай;
  • Закарпатская область – 11 случаев;
  • Запорожская область – 84 случая;
  • Ивано – Франковская область – 60 случаев;
  • Киевская область – 68 случаев;
  • Кировоградская область – 22 случая;
  • Луганская область – 65 случаев;
  • Львовская область – 189 случаев;
  • Николаевская область – 39 случаев;
  • Одесская область – 155 случаев;
  • Полтавская область – 38 случаев;
  • Ровненская область – 41 случай;
  • Сумская область – 47 случаев;
  • Тернопольская область – 57 случаев;
  • Харьковская область – 187 случаев;
  • Херсонская область – 63 случая;
  • Хмельницкая область – 40 случаев;
  • Черкасская область – 56 случаев;
  • Черновицкая область – 121 случай;
  • Черниговская область – 84 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
 

Автор: Аліна Оліховська