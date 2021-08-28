Вторые сутки больных COVID-19 в Украине перевалило за 2 тысячи
Источник:Минздрав
За прошедшие сутки, 27 августа, в Украине обнаружили еще 2 082 больных коронавирусом. Это уже второй раз фиксируют такие высокие показатели с начала июня. Больше всего случаев – в столице.
Так, в больницы госпитализировали 708 человек с подтвержденной болезнью или подозрением на наличие инфекции. К сожалению, еще 54 пациента умерли.
Днем ранее Впервые за несколько месяцев в Украине обнаружили более 2 тысяч COVID – больных в сутки
Среди всех больных за сутки 108 детей и 35 медработников. Выздоровели 1 025 человек. Несмотря на это, по суточной смертности Украина находится на 5 месте в Европе.
Темпы тестирования
За минувшие сутки в Украине провели более 58 тысяч тестирований на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 27 605 человек;
- методом ИФА – 8 272 человека;
- экспресс-тестами – 22 258 человек.
В целом за все время провели 11 931 126 ПЦР-тестов.
Общая статистика
За все время пандемии в Украине заболело – 2 282 285 человек. Из них выздоровели – 2 205 707 человек. К сожалению, умерли – 53 686.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 266 случаев;
- Винницкая область – 40 случаев;
- Волынская область – 21 случай;
- Днепропетровская область – 130 случаев;
- Донецкая область – 157 случаев;
- Житомирская область – 41 случай;
- Закарпатская область – 11 случаев;
- Запорожская область – 84 случая;
- Ивано – Франковская область – 60 случаев;
- Киевская область – 68 случаев;
- Кировоградская область – 22 случая;
- Луганская область – 65 случаев;
- Львовская область – 189 случаев;
- Николаевская область – 39 случаев;
- Одесская область – 155 случаев;
- Полтавская область – 38 случаев;
- Ровненская область – 41 случай;
- Сумская область – 47 случаев;
- Тернопольская область – 57 случаев;
- Харьковская область – 187 случаев;
- Херсонская область – 63 случая;
- Хмельницкая область – 40 случаев;
- Черкасская область – 56 случаев;
- Черновицкая область – 121 случай;
- Черниговская область – 84 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала