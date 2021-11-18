Отметим, что российская статистика заболеваемости коронавирусом искажена, поскольку она учитывает также временно оккупированный украинский Крым.

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За сутки выявлено 37 374 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 9 219 912 случаев болезни.

Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+4062), Санкт-Петербурге (+2645), Подмосковье (+1407), а также в Самарской области (+1781).

За этот период выздоровели 36 414 больных. Всего с начала пандемии болезнь одолели 7 919 250 граждан.

Коронавирус в России: что известно