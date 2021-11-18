Вторые сутки подряд: в России рекорд смертей от коронавируса
Источник:стопкоронавирус.рф
За сутки в России зафиксировали 1251 смерть – это максимум за все время пандемии. Всего в стране от коронавируса умерли 260 335 человек.
Отметим, что российская статистика заболеваемости коронавирусом искажена, поскольку она учитывает также временно оккупированный украинский Крым.
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За сутки выявлено 37 374 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 9 219 912 случаев болезни.
Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+4062), Санкт-Петербурге (+2645), Подмосковье (+1407), а также в Самарской области (+1781).
За этот период выздоровели 36 414 больных. Всего с начала пандемии болезнь одолели 7 919 250 граждан.
Коронавирус в России: что известно
- Осенью 2021 года из-за распространения штамма Дельта в России начался новый всплеск заболеваемости COVID-19. Почти каждый день сообщают о новых максимумах суточной заболеваемости и смертности.
- Поэтому в ряде регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан.
- Известно, что в Россию проник новый штамм коронавируса Дельта Плюс. Считается, что эта форма вируса еще более заразна.
- С 30 октября по 7 ноября в России объявили нерабочие дни, которые, как предполагается, должны замедлить рост заболеваемости ководом. Некоторые регионы уже объявили о продлении режима нерабочих дней, другие, например Москва и Московская область, сообщили, что ситуация с заболеваемостью стабилизировалась и продолжать нерабочие дни не планируют.
- 5 ноября зарегистрировали 41 335 случаев коронавируса, что стало максимальным количеством больных за всю пандемию.
- По состоянию на 18 ноября в России вакцинировали хотя бы одной дозой 63 124 096 человек.
- Полностью вакцинировали 57 961 578 россиян – 49% всего населения страны.