За этот же период в больницы госпитализировали 404 человека. Это немного меньше, чем в позапрошлые сутки, когда в больницы положили 458 украинцев.

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К сожалению, на протяжении 7 июля умерли еще 23 больных. Зато выписали 872 пациентов.

Темпы тестирования не слишком высокие

За прошедшие сутки в Украине провели 40 893 тестов на коронавирус: из них 17 945 методом ПЦР и 9 129 методом ИФА. Также было сделано 13 819 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Украине провели 10 983 401 ПЦР-тестирование.

За все время пандемии в стране: обнаружили – 2 239 591 COVID-больного,

выздоровели – 2 175 225 инфицированных,

умерли – 52 560 инфицированных.

Суточный прирост инфицированных в регионах

Киев – 181 случай;

Винницкая область – 24 случая;

Волынская область – 11 случаев;

Днепропетровская область – 41 случай;

Донецкая область – 21 случай;

Житомирская область – 15 случаев;

Закарпатская область – 11 случаев;

Запорожская область – 23 случая;

Ивано-Франковская область – 7 случаев;

Киевская область – 50 случаев;

Кировоградская область – 2 случая;

Луганская область – 17 случаев;

Львовская область – 29 случаев;

Николаевская область – 20 случаев;

Одесская область – 18 случаев;

Полтавская область – 20 случаев;

Ровненская область – 13 случаев;

Сумская область – 21 случай;

Тернопольская область – 10 случаев;

Харьковская область – 20 случаев;

Херсонская область – 18 случаев;

Хмельницкая область – 16 случаев;

Черкасская область – 13 случаев;

Черновицкая область – 5 случаев;

Черниговская область – 11 случаев.

* Данные по временно оккупированным территориям АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



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