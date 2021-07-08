Вторые сутки подряд в Украине из-за COVID-19 госпитализированы более 400 человек

8 июля 2021 , 08:20
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За прошедшие сутки, 7 июля, в Украине обнаружили 617 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Среди новых пациентов 26 детей и 28 медиков.

За этот же период в больницы госпитализировали 404 человека. Это немного меньше, чем в позапрошлые сутки, когда в больницы положили 458 украинцев.

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К сожалению, на протяжении 7 июля умерли еще 23 больных. Зато выписали 872 пациентов.

Темпы тестирования не слишком высокие

За прошедшие сутки в Украине провели 40 893 тестов на коронавирус: из них 17 945 методом ПЦР и 9 129 методом ИФА. Также было сделано 13 819 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Украине провели 10 983 401 ПЦР-тестирование.

За все время пандемии в стране:
  • обнаружили – 2 239 591 COVID-больного,
  • выздоровели – 2 175 225 инфицированных,
  • умерли – 52 560 инфицированных.

Суточный прирост инфицированных в регионах

  • Киев – 181 случай;
  • Винницкая область – 24 случая;
  • Волынская область – 11 случаев;
  • Днепропетровская область – 41 случай;
  • Донецкая область – 21 случай;
  • Житомирская область – 15 случаев;
  • Закарпатская область – 11 случаев;
  • Запорожская область – 23 случая;
  • Ивано-Франковская область – 7 случаев;
  • Киевская область – 50 случаев;
  • Кировоградская область – 2 случая;
  • Луганская область – 17 случаев;
  • Львовская область – 29 случаев;
  • Николаевская область – 20 случаев;
  • Одесская область – 18 случаев;
  • Полтавская область – 20 случаев;
  • Ровненская область – 13 случаев;
  • Сумская область – 21 случай;
  • Тернопольская область – 10 случаев;
  • Харьковская область – 20 случаев;
  • Херсонская область – 18 случаев;
  • Хмельницкая область – 16 случаев;
  • Черкасская область – 13 случаев;
  • Черновицкая область – 5 случаев;
  • Черниговская область – 11 случаев.

* Данные по временно оккупированным территориям АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


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Автор: Анастасія Кушпіт