Вторые сутки подряд в Украине из-за COVID-19 госпитализированы более 400 человек
За прошедшие сутки, 7 июля, в Украине обнаружили 617 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Среди новых пациентов 26 детей и 28 медиков.
За этот же период в больницы госпитализировали 404 человека. Это немного меньше, чем в позапрошлые сутки, когда в больницы положили 458 украинцев.
К теме Новое лечение коронавируса снижает вирусную нагрузку на 95% всего за сутки
К сожалению, на протяжении 7 июля умерли еще 23 больных. Зато выписали 872 пациентов.
Темпы тестирования не слишком высокие
За прошедшие сутки в Украине провели 40 893 тестов на коронавирус: из них 17 945 методом ПЦР и 9 129 методом ИФА. Также было сделано 13 819 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Всего с начала пандемии COVID-19 в Украине провели 10 983 401 ПЦР-тестирование.За все время пандемии в стране:
- обнаружили – 2 239 591 COVID-больного,
- выздоровели – 2 175 225 инфицированных,
- умерли – 52 560 инфицированных.
Суточный прирост инфицированных в регионах
- Киев – 181 случай;
- Винницкая область – 24 случая;
- Волынская область – 11 случаев;
- Днепропетровская область – 41 случай;
- Донецкая область – 21 случай;
- Житомирская область – 15 случаев;
- Закарпатская область – 11 случаев;
- Запорожская область – 23 случая;
- Ивано-Франковская область – 7 случаев;
- Киевская область – 50 случаев;
- Кировоградская область – 2 случая;
- Луганская область – 17 случаев;
- Львовская область – 29 случаев;
- Николаевская область – 20 случаев;
- Одесская область – 18 случаев;
- Полтавская область – 20 случаев;
- Ровненская область – 13 случаев;
- Сумская область – 21 случай;
- Тернопольская область – 10 случаев;
- Харьковская область – 20 случаев;
- Херсонская область – 18 случаев;
- Хмельницкая область – 16 случаев;
- Черкасская область – 13 случаев;
- Черновицкая область – 5 случаев;
- Черниговская область – 11 случаев.
* Данные по временно оккупированным территориям АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала