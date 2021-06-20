О разработке сообщил директор Nucleus Network Пол Гриффин. По словам ученых, другие вакцины защищают от тяжелого протекания коронавируса.
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На вакцинацию смогут пойти люди, боящиеся инъекций
Назальный спрей будет иметь немного другую цель – уменьшить риск заражения. Разработчики считают, что новая вакцина может оказаться эффективнее даже тех препаратов, которыми сейчас иммунизируют население.
У вакцины будет еще один плюс: на нее могут решиться те люди, которые боятся делать инъекции.
Основное преимущество заключается в том, что когда мы вводим вакцину тем же путем, что и патоген или вирус, тогда, надеюсь, реакция будет более совершенной в фактическом прекращении попадания вируса,
– пояснил Пол Гриффин.
Несмотря на оптимистичные прогнозы вакцина в виде спрея станет доступна лишь через пару лет.
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