Вакцина против COVID-19 в виде назального спрея: в Австралии начали испытания

Австралийские исследователи начали испытания вакцины против коронавируса. Ее уникальность заключается в форме: препарат будут выпускать в форме назального спрея. Это произойдет, если исследования подтвердят его эффективность.

О разработке сообщил директор Nucleus Network Пол Гриффин. По словам ученых, другие вакцины защищают от тяжелого протекания коронавируса.

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На вакцинацию смогут пойти люди, боящиеся инъекций

Назальный спрей будет иметь немного другую цель – уменьшить риск заражения. Разработчики считают, что новая вакцина может оказаться эффективнее даже тех препаратов, которыми сейчас иммунизируют население.

У вакцины будет еще один плюс: на нее могут решиться те люди, которые боятся делать инъекции.

Основное преимущество заключается в том, что когда мы вводим вакцину тем же путем, что и патоген или вирус, тогда, надеюсь, реакция будет более совершенной в фактическом прекращении попадания вируса,

– пояснил Пол Гриффин.

Несмотря на оптимистичные прогнозы вакцина в виде спрея станет доступна лишь через пару лет.

В Австралии сейчас вакцинируют население двумя вакцинами AstraZeneca и Pfizer.

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