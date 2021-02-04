Украина может ввести паспорта вакцинации против коронавирусной инфекции, если это будет рекомендовать ВОЗ.

Источник: ТСН

Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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Украина является частью международного сообщества. Мы не проводим политику самоизоляции. Если мы говорим, что будут рекомендации международных организаций, которые будут способствовать улучшению экономики Украины, контактам между людьми, мы обязательно будем их придерживаться,

– заявила она.

Что известно о паспортах вакцинации

В мире уже начала выдавать цифровые сертификаты вакцинации привитым от коронавируса Исландия. Совсем скоро паспорта вакцинации введут в Великобритании.

Кроме того, известно, что эту идею поддерживают Греция, Италия, Испания, Мальта и Кипр.

Днями ранее в ВОЗ заявили, что если большинство мира не вакцинируется против COVID-19, это приведет к новым мутациям.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус сообщил, что при увеличении количества вариантов вакцин против коронавируса, производственные мощности могут удовлетворить лишь небольшую часть глобальных потребностей.

Информация взята с Foreign Policy