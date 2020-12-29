Карантин выходного дня вводили не для того, чтобы заболеваемость в Украине снизилась до 5 тысяч. А для того, чтобы не было стремительного роста количества больных.

Поэтому удалось балансировать в пределах того количества случаев, которое позволяло спокойно госпитализировать больных, отметил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью для Bihus.info.

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Он пояснил, что обращали внимание, в частности, на прогнозы Киевской школы экономики и Киевского политехнического института. Их делают совместно с Институтом эпидемиологии.

Они показывали нам, какая может быть тенденция заболеваемости на конец ноября – начало декабря. Мы ориентировались на них и ввели этот карантин выходного дня за 3 недели до возможного пика,

– заметил Ляшко.

"Уже должно было быть где-то до 21 тысячи больных (ежедневно – 24 канал). Ввели, что мы имеем? Скачок сейчас 15–16 тысяч, то есть на 4 тысячи уменьшилось", – подчеркнул главный санитарный врач.

Важно! Речь идет о количестве больных за сутки по состоянию на конец ноября. Именно тогда команда Bihus.info записывала интервью с Ляшко, однако опубликовали его лишь 27 декабря. По словам автора, оно не потеряло актуальности.

Что известно о карантине выходного дня