Ввели перед возможным пиком: Ляшко оценил карантин выходного дня
Карантин выходного дня вводили не для того, чтобы заболеваемость в Украине снизилась до 5 тысяч. А для того, чтобы не было стремительного роста количества больных.
Поэтому удалось балансировать в пределах того количества случаев, которое позволяло спокойно госпитализировать больных, отметил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью для Bihus.info.
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Он пояснил, что обращали внимание, в частности, на прогнозы Киевской школы экономики и Киевского политехнического института. Их делают совместно с Институтом эпидемиологии.
Они показывали нам, какая может быть тенденция заболеваемости на конец ноября – начало декабря. Мы ориентировались на них и ввели этот карантин выходного дня за 3 недели до возможного пика,
– заметил Ляшко.
"Уже должно было быть где-то до 21 тысячи больных (ежедневно – 24 канал). Ввели, что мы имеем? Скачок сейчас 15–16 тысяч, то есть на 4 тысячи уменьшилось", – подчеркнул главный санитарный врач.
Что известно о карантине выходного дня
- Ограничения карантина выходного дня действовали в Украине с 14 по 30 ноября. В субботу и воскресенье разрешали работать только продуктовым магазинам, АЗС, аптекам и банкам.
- Такое решение украинской власти раскритиковали предприниматели, они вышли на протесты. Ведь именно на выходных бизнес имеет наибольшую выручку.
- 2 декабря решением Кабмина карантин выходного дня в Украине отменили. Однако заверили, что ограничения помогли стабилизировать ситуацию.
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