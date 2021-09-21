Это село расположено в Вилковской территориальной общине. Соответствующее решение приняли 17 сентября.

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Запретили все массовые мероприятия

Распоряжение об этом разместили на сайте горсовета Вилково. Там говорится о том, что там будет сразу несколько новых правил. В частности, в селе запретили проведение любых массовых мероприятий, где количество лиц больше, чем 1 человек на 4 квадратных метра помещения.

Кроме этого, остается масочный режим во всех общественных местах и транспорте. Сколько усиленный карантин будет действовать – неизвестно.

Издание "Бессарабия inform" сообщает, что на территории села примерно 20 больных коронавирусом. Однако это не слишком много, поскольку по данным Odesskiy.com общее количество населения там – почти 2 с половиной тысячи человек.

Адаптивный карантин продлили

Следует заметить, что 20 сентября Кабинет министров Украины принял решение о продлении адаптивного карантина. Он будет действовать в Украине до 31 декабря 2021 года.

На заседании там выступил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он заявил, что сейчас ситуация с заболеваемостью контролируемая. Вместе с этим медицинская система готова реагировать на новую волну, если она будет.