Время от времени вы можете чувствовать странные симптомы. Это также называют "постковидным синдромом". Он может возникнуть у любого человека независимо от возраста и состояния здоровья, а некоторые его признаки могут указывать, что вы бессимптомно болели коронавирусом.

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Одна из явных признаков коронавируса – потеря вкуса и запаха

Некоторые люди, которые перестают различать вкус и запах, могли заразиться коронавирусом. Это симптом, который может возникнуть и во время простуды. Считается, что в большинстве случаев чувства возвращаются не позднее, чем через 6 недель.

Одышка

Наиболее распространенным является сухой непрекращающийся кашель. Но если вы чувствуете одышку – чаще, чем обычно, и если это происходит в состоянии покоя, то это может быть поводом для беспокойства, и вам следует сразу обратиться за медицинской помощью.

Справка. Исследователи отметили, что каждый третий пациент по-прежнему чувствует одышку через год после диагноза, а число пациентов, которые серьезно пострадали от этого заболевания, еще больше.

Усталость и утомляемость

Усталость и одышка по-прежнему беспокоят многих пациентов и через год после госпитализации из-за коронавируса. Поэтому, когда ваше тело борется с какой-либо инфекцией, оно тратит энергию. Большинство людей будут чувствовать себя усталыми или вялыми еще некоторое время после болезни.

Выпадение волос

Лихорадка – частый симптом COVID-19. Через несколько месяцев после высокой температуры или выздоровления многие люди видят заметное выпадение волос. Это также может быть связано и с множеством других факторов, кроме COVID-19, в частности беременность, экстремальный стресс, потеря веса и другие заболевания.

Красные глаза

COVID-19 может повлиять на ваши глаза. Если у вас был конъюнктивит, слезливость глаз или помутнение зрения, это могло быть вызвано вирусом. В заявлении Американской академии офтальмологии говорится о том, что коронавирус может вызвать легкий конъюнктивит.

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Проблемы с пищеварительной системой

Проблемы с пищеварением были более распространены у людей с COVID-19, чем считалось ранее. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США некоторые люди с COVID-19 испытывают желудочно-кишечные симптомы, такие как диарея и тошнота, к развитию лихорадки и других проблем с нижними дыхательными путями.

Импульсная головная боль

Если вы часто чувствуете в голове пульсирующую головную боль, это может быть признаком COVID-19. Он может возникать при симптоматической фазе прогрессирования болезни.

Вы были в контакте с больным

Если вы были рядом с другими людьми, которые имели положительный результат теста на COVID-19, велика вероятность, что он у вас тоже был. Подавляющее число людей являются бессимптомными носителями.