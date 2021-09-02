Вы могли болеть COVID-19 и даже не подозревать об этом: 8 главных признаков

Коронавирус имеет большой спектр симптомов, некоторые из них легко спутать с другими болезнями, поэтому он может остаться незамеченным. Впрочем, это может сказаться на вашем дальнейшем самочувствии.

Время от времени вы можете чувствовать странные симптомы. Это также называют "постковидным синдромом". Он может возникнуть у любого человека независимо от возраста и состояния здоровья, а некоторые его признаки могут указывать, что вы бессимптомно болели коронавирусом.

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Одна из явных признаков коронавируса – потеря вкуса и запаха

Некоторые люди, которые перестают различать вкус и запах, могли заразиться коронавирусом. Это симптом, который может возникнуть и во время простуды. Считается, что в большинстве случаев чувства возвращаются не позднее, чем через 6 недель.

Одышка

Наиболее распространенным является сухой непрекращающийся кашель. Но если вы чувствуете одышку – чаще, чем обычно, и если это происходит в состоянии покоя, то это может быть поводом для беспокойства, и вам следует сразу обратиться за медицинской помощью.

Усталость и утомляемость

Исследователи отметили, что каждый третий пациент по-прежнему чувствует одышку через год после диагноза, а число пациентов, которые серьезно пострадали от этого заболевания, еще больше.

Усталость и одышка по-прежнему беспокоят многих пациентов и через год после госпитализации из-за коронавируса. Поэтому, когда ваше тело борется с какой-либо инфекцией, оно тратит энергию. Большинство людей будут чувствовать себя усталыми или вялыми еще некоторое время после болезни.

Выпадение волос

Лихорадка – частый симптом COVID-19. Через несколько месяцев после высокой температуры или выздоровления многие люди видят заметное выпадение волос. Это также может быть связано и с множеством других факторов, кроме COVID-19, в частности беременность, экстремальный стресс, потеря веса и другие заболевания.

Красные глаза

COVID-19 может повлиять на ваши глаза. Если у вас был конъюнктивит, слезливость глаз или помутнение зрения, это могло быть вызвано вирусом. В заявлении Американской академии офтальмологии говорится о том, что коронавирус может вызвать легкий конъюнктивит.

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Проблемы с пищеварительной системой

Проблемы с пищеварением были более распространены у людей с COVID-19, чем считалось ранее. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США некоторые люди с COVID-19 испытывают желудочно-кишечные симптомы, такие как диарея и тошнота, к развитию лихорадки и других проблем с нижними дыхательными путями.

Импульсная головная боль

Если вы часто чувствуете в голове пульсирующую головную боль, это может быть признаком COVID-19. Он может возникать при симптоматической фазе прогрессирования болезни.

Вы были в контакте с больным

Если вы были рядом с другими людьми, которые имели положительный результат теста на COVID-19, велика вероятность, что он у вас тоже был. Подавляющее число людей являются бессимптомными носителями.