Моделирование стратегии вакцинации уязвимых групп населения в одном из городов штата Нью-Йорк показало, что это не поможет уменьшить смертность от болезни.

Сейчас в большинстве стран мира первыми вакцину получают наиболее уязвимые и социально важные группы населения – медицинские работники, учителя, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и правоохранители. Группа ученых из США под руководством профессора Нью-Йоркского университета пришла к выводу, что такой подход не позволит снизить уровень смертности от COVID-19.

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Суть моделирования

Их прогноз построен по принципам агентного моделирования, который воспроизводит географическую и демографическую структуру города с разрешением к подведению одного человека.

Расчеты показали, что приоритетность вакцинации людей из групп высокого риска лишь незначительно повлияет на уровень смертности, однако значительных изменений не принесет.

Чтобы добиться реальных улучшений, следует вакцинировать большинство населения,

– заявили ученые.

Обратите внимание! Преимущества социального дистанцирования и ограничительных мер значительно превосходят преимущества любого из сценариев выборочной вакцинации.

Полученные результаты имеют важное значение для прогноза течения эпидемии в ближайшие месяцы. Сегодня в мире зарегистрировано около уже 94 миллионов случаев COVID-19, из них от осложнений инфекции умерло более 2 миллионов, а потому понимать, как действовать – важно! Соблюдайте правила гигиены и карантинных условий.