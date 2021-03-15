В Киеве, Запорожской, Ровенской и Черкасской областях за 2 последних дня вакцинировано 0 человек. Очевидно, что с такими темпами вакцинации, если ничего не изменится, то украинцы доживут до третьей волны пандемии, которая сама по себе спадет.

Такое мнение в эфире программы "Между прочим" высказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Борис Донской. Он отметил, что определенное количество людей, которое инфицируется за это время и принадлежит к группам риска, умрет.

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Выбранная стратегия изначально была неправильной

По его словам, таким образом никого вакциной не спасут.

Выбранная стратегия изначально была неправильной,

– отметил Донской.

Он подчеркнул, что ее спланировали с большим опозданием. "Если бы мы начали прививку в сентябре – феврале, возможно, мы могли бы исповедовать такую стратегию, но сейчас она уже неактуальна", – сказал врач.

Возможность снизить смертность была

Даже имея минимальное количество доз, как отметил иммунолог, все равно можно было бы спасти тысячи жизней.

"Если бы сразу быстро и оперативно прививали все группы риска по осложнениях (то есть люди преклонного возраста, люди с определенными патологиями), мы бы колоссально снизили смертность и заполненность реанимаций", – также добавил Донской.

Какова ситуация с вакцинацией в Украине

В Украине за 14 марта в целом против коронавируса вакцинировали 2 018 человек.

Первую дозу вакцины с начала кампании получили 53 155 украинцев

Лидером по вакцинациям является Донецкая область.

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