Выбранная стратегия изначально была неправильной, – иммунолог о вакцинации
В Киеве, Запорожской, Ровенской и Черкасской областях за 2 последних дня вакцинировано 0 человек. Очевидно, что с такими темпами вакцинации, если ничего не изменится, то украинцы доживут до третьей волны пандемии, которая сама по себе спадет.
Источник:24 канал
Такое мнение в эфире программы "Между прочим" высказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Борис Донской. Он отметил, что определенное количество людей, которое инфицируется за это время и принадлежит к группам риска, умрет.
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Выбранная стратегия изначально была неправильной
По его словам, таким образом никого вакциной не спасут.
Выбранная стратегия изначально была неправильной,
– отметил Донской.
Он подчеркнул, что ее спланировали с большим опозданием. "Если бы мы начали прививку в сентябре – феврале, возможно, мы могли бы исповедовать такую стратегию, но сейчас она уже неактуальна", – сказал врач.
Возможность снизить смертность была
Даже имея минимальное количество доз, как отметил иммунолог, все равно можно было бы спасти тысячи жизней.
"Если бы сразу быстро и оперативно прививали все группы риска по осложнениях (то есть люди преклонного возраста, люди с определенными патологиями), мы бы колоссально снизили смертность и заполненность реанимаций", – также добавил Донской.
Какова ситуация с вакцинацией в Украине
- В Украине за 14 марта в целом против коронавируса вакцинировали 2 018 человек.
- Первую дозу вакцины с начала кампании получили 53 155 украинцев
- Лидером по вакцинациям является Донецкая область.
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