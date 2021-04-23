На этот вопрос в интервью 24 каналу ответила психоаналитик Яна Баранова. Она подчеркнула, что к подбору специалиста нужно подойти с особой внимательностью.

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Яна Баранова “Прежде всего, надо понимать, что ты хочешь получить. Если ты действительно хочешь квалифицированную глубокую помощь, то лучше искать человека с хорошим образованием, желательно с опытом и не мешало бы посмотреть, какая жизнь у этого специалиста.”

По ее словам, в Украине очень часто воспитывают детей у детских психологов, которые самые бездетные. Или учат строить отношения одинокие девушки-психологи или мужчины.

То есть, это такие очевидные вещи, на которые стоит обращать внимание. Человек может быть с опытом, но посмотрите, как и чем он живет, что его радует и подойдут ли вам его принципы. Надо провести прежде всего самостоятельную работу, прежде чем обращаться. Это очень серьезно на самом деле, потому что душа – это очень тонкая субстанция, с ней надо работать очень осторожно,

– рассказала врач.