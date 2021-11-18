Выбросить или смыть в унитаз: как правильно утилизировать лекарства

Во многих Западных странах есть службы, которые занимаются сбором лекарств и других медицинских расходников – шприцев, капельниц, пузырьков. К сожалению, в Украине таких нет, поэтому вся утилизация ложится на плечи людей и заведений, которые их использовали.

Из-за неправильной утилизации страдает окружающая среда: лекарства загрязняют почву и воду, а еще могут навредить детям и бездомным, если они найдут таблетки или шприцы в мусорнике. Кроме того, лекарства могут быть опасными для животных, птиц и рыб. Вот почему нужно правильно утилизировать препараты.

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Какие лекарства смывать в унитаз

Чтобы проверить, можно ли так поступать с конкретным препаратом, нужно прочитать инструкцию: там должна быть отметка, что таблетки диспергируют, то есть водорастворимые.

Водорастворимые лекарства не вредят сточным водам. Вообще в канализацию попадают не только те таблетки, которые мы выбрасываем в унитаз: большинство лекарств оказываются там естественным путем – вместе с мочой и фекалиями, потому что организм не усваивает 100% препарата. После очистки сточных вод в них могут остаться следы лекарств, однако они настолько незначительны, что не вредят здоровью человека.

Смывать можно не только таблетки. Например, в обезболивающих пластырях с фентанилом даже после использования остается много сильнодействующего опиоидного вещества, поэтому такие пластыри тоже нужно отправить в унитаз.

Какие таблетки выбрасывать в мусорку

Если лекарство нельзя смыть в унитаз, придется выбрасывать его в мусорку, но перед этим сделать непригодным к употреблению. Для этого извлеките препарат из оригинальной упаковки, а затем смешайте с землей, наполнителем для кошачьего лотка или кофейной гущей. Вышедшую смесь упаковайте в пустую банку, контейнер или пакет с замком.

Все это нужно, чтобы уличные животные случайно не съели лекарства, а те, кто целенаправленно ищет препараты в мусоре, не смогли их использовать.

Не обязательно выбрасывать

Лекарство со сроком годности, который не истек, можно отдать бесплатно, если оно отпускается не по рецепту. Если лекарства не подошли или остались лишние таблетки, их примут через группы в социальных сетях, тематические форумы и доски объявлений.