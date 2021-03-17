Европейская комиссия 17 марта показала, как будут выглядеть паспорта вакцинации. Их будут выдавать людям, которые сделали прививки против коронавируса, а также тем, кто переболел или получил отрицательный тест.

Паспорт будет в бумажном и электронном виде. Оба варианта – идентичны.

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Какие особенности будет у COVID-паспорт

Паспорта будут английском и языке страны, его выдавшей.

Документы должны содержать штрихкод, дату и место вакцинации, а также тип препарата.

Сам паспорт, учитывая фото, будет содержать 1 страницу.

Обратите внимание! Будут выдавать только тем, кто привился утвержденными в ЕС вакцинами. То есть Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen (Johnson&Johnson).

Какие привилегии давать документы

Прежде всего говорится о свободных путешествиях. Однако в ЕС отметили, что правительства стран сами будут решать, какие ограничения они готовы снять для владельцев сертификатов.

Заметим, в ЕС планировали ввести паспорта к лету 2021 года, хотя еще в марте Всемирная организация здравоохранения выступала против этого.

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