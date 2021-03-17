Как будет выглядеть паспорт вакцинации в ЕС: фото
Европейская комиссия 17 марта показала, как будут выглядеть паспорта вакцинации. Их будут выдавать людям, которые сделали прививки против коронавируса, а также тем, кто переболел или получил отрицательный тест.
Источник:Еврокомиссия
Паспорт будет в бумажном и электронном виде. Оба варианта – идентичны.
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Какие особенности будет у COVID-паспорт
- Паспорта будут английском и языке страны, его выдавшей.
- Документы должны содержать штрихкод, дату и место вакцинации, а также тип препарата.
- Сам паспорт, учитывая фото, будет содержать 1 страницу.
Какие привилегии давать документы
Прежде всего говорится о свободных путешествиях. Однако в ЕС отметили, что правительства стран сами будут решать, какие ограничения они готовы снять для владельцев сертификатов.
Заметим, в ЕС планировали ввести паспорта к лету 2021 года, хотя еще в марте Всемирная организация здравоохранения выступала против этого.
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