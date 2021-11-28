На изображении схематически показан шиповый белок вируса, который взаимодействует с клетками организма человека. Снимок был сделан в детской больнице Bambino Gesu в Риме.
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Больше мутаций
По фото видно, что у Омикрона гораздо больше мутаций, чем у штамма Дельта. При этом большее количество изменений в белке вируса еще не означает, что штамм Омикрон опаснее.
"Дальнейшие исследования покажут нам, является ли этот вариант нейтральным, менее опасным или более опасным", – объяснили ученые.
Как выглядит новый штамм
Красные и оранжевые участки на схеме – это те части вируса, которым свойственна высокая изменчивость. Желтым – средняя, а для зеленых и голубых характерна низкая мутация.
Серая часть вируса на изображении – не подвержена изменениям.
Структура белка-шипа варианта Омикрон (справа) и Дельты (слева) / Источник Corierre della Sera
В мире распространяется штамм Омикрон: что известно
- Штамм Омикрон недавно впервые был обнаружен в Южной Африке. По словам ученых, у него большое количество мутаций.
- Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность из-за этого варианта вируса. По предварительным данным, он может быть более опасным, чем предыдущие. В частности, некоторые гены нового штамма не выявляет ПЦР-тест, и это значительно усложняет исследование.
- Омикрон подтвердили у жителей Чехии, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Израиля, Австралии, Гонконга и некоторых других стран.