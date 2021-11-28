Как выглядит новый штамм Омикрон: ученые показали первое изображение

Итальянским ученым удалось получить первое изображение нового варианта коронавируса Омикрон. Стало заметно, что у этого штамма гораздо больше мутаций, чем у Дельты.

На изображении схематически показан шиповый белок вируса, который взаимодействует с клетками организма человека. Снимок был сделан в детской больнице Bambino Gesu в Риме.

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Больше мутаций

По фото видно, что у Омикрона гораздо больше мутаций, чем у штамма Дельта. При этом большее количество изменений в белке вируса еще не означает, что штамм Омикрон опаснее.

"Дальнейшие исследования покажут нам, является ли этот вариант нейтральным, менее опасным или более опасным", – объяснили ученые.

Как выглядит новый штамм

Большее количество изменений в белке вируса свидетельствует о том, что он адаптировался к человеку и поэтому мутировал.

Красные и оранжевые участки на схеме – это те части вируса, которым свойственна высокая изменчивость. Желтым – средняя, ​​а для зеленых и голубых характерна низкая мутация.

Серая часть вируса на изображении – не подвержена изменениям.



Структура белка-шипа варианта Омикрон (справа) и Дельты (слева) / Источник Corierre della Sera

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