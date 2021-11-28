Как выглядит новый штамм Омикрон: ученые показали первое изображение

28 ноября 2021 , 12:28
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Источник:

Roma Corriere

Итальянским ученым удалось получить первое изображение нового варианта коронавируса Омикрон. Стало заметно, что у этого штамма гораздо больше мутаций, чем у Дельты.

На изображении схематически показан шиповый белок вируса, который взаимодействует с клетками организма человека. Снимок был сделан в детской больнице Bambino Gesu в Риме.

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Больше мутаций

По фото видно, что у Омикрона гораздо больше мутаций, чем у штамма Дельта. При этом большее количество изменений в белке вируса еще не означает, что штамм Омикрон опаснее.

"Дальнейшие исследования покажут нам, является ли этот вариант нейтральным, менее опасным или более опасным", – объяснили ученые.

Справка. Большее количество изменений в белке вируса свидетельствует о том, что он адаптировался к человеку и поэтому мутировал.

Как выглядит новый штамм

Красные и оранжевые участки на схеме – это те части вируса, которым свойственна высокая изменчивость. Желтым – средняя, ​​а для зеленых и голубых характерна низкая мутация.

Серая часть вируса на изображении – не подвержена изменениям.


Структура белка-шипа варианта Омикрон (справа) и Дельты (слева) / Источник Corierre della Sera

В мире распространяется штамм Омикрон: что известно 

  • Штамм Омикрон недавно впервые был обнаружен в Южной Африке. По словам ученых, у него большое количество мутаций.
  • Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность из-за этого варианта вируса. По предварительным данным, он может быть более опасным, чем предыдущие. В частности, некоторые гены нового штамма не выявляет ПЦР-тест, и это значительно усложняет исследование.
  • Омикрон подтвердили у жителей Чехии, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Израиля, Австралии, Гонконга и некоторых других стран.
Автор: Аліна Оліховська