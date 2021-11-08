Как заполнять справку о противопоказаниях к прививкам

Справку формы № 028-1 /о будут выдавать семейные врачи тем пациентам, которые имеют временные или постоянные противопоказания к вакцинации. Ниже вы найдете ссылку, по которой можно загрузить шаблон для справки.

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Такой документ прежде всего понадобится украинцам, которых обязали вакцинироваться от коронавируса по месту работы. Например, работников учебных заведений или госслужащим. Однако некоторые из них могут иметь противопоказания к прививке.

Эта справка будет основанием для того, чтобы работника не уволили без наличия прививки.

форма № 028-1/о
Как должна выглядеть справка / Скриншот

форма № 028-1/о
Вторая страница справки / Скриншот

Форма № 028-1 /о будет заполняться на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента. Министерство также предоставило инструкцию, как заполнять эту справку.

В справке о временных противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 должен быть обязательно указан срок действия этих противопоказаний.

В ведомстве отметили, что постоянные противопоказания могут быть только до прививки конкретной вакциной от COVID-19, например, тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия) на первую дозу этой вакцины или на один из ее компонентов.

Какие противопоказания к прививкам

Согласно рекомендациям Минздрава, вакцинацию следует перенести в следующих случаях:

  • острое заболевание с температурой выше 38,5°C – стоит отложить вакцинацию на 14 дней;
  • лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой (вакцинация может быть проведена через 90 дней после окончания терапии);
  • введение вакцин против других инфекционных болезней – кроме инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить независимо от получения антиковидной вакцины (в других случаях вакцинация COVID-19 может быть проведена через 14 дней после введения вакцины против других инфекционных болезней);
  • проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез (IGRA) – вакцинация должна быть отложена до завершения оценки пробы/IGRA.