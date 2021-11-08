Как выглядит справка о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19: Минздрав утвердил форму

Украинцы, которым противопоказана вакцинация от коронавируса, смогут получить соответствующую справку. Министерство здравоохранения уже утвердило форму.

Как заполнять справку о противопоказаниях к прививкам

Справку формы № 028-1 /о будут выдавать семейные врачи тем пациентам, которые имеют временные или постоянные противопоказания к вакцинации. Ниже вы найдете ссылку, по которой можно загрузить шаблон для справки.

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Такой документ прежде всего понадобится украинцам, которых обязали вакцинироваться от коронавируса по месту работы. Например, работников учебных заведений или госслужащим. Однако некоторые из них могут иметь противопоказания к прививке.

Эта справка будет основанием для того, чтобы работника не уволили без наличия прививки.



Как должна выглядеть справка / Скриншот



Вторая страница справки / Скриншот

Форма № 028-1 /о будет заполняться на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента. Министерство также предоставило инструкцию, как заполнять эту справку.

В справке о временных противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 должен быть обязательно указан срок действия этих противопоказаний.

Форму для справки № 028-1/о можно скачать по ссылке.

В ведомстве отметили, что постоянные противопоказания могут быть только до прививки конкретной вакциной от COVID-19, например, тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия) на первую дозу этой вакцины или на один из ее компонентов.

Какие противопоказания к прививкам

Согласно рекомендациям Минздрава, вакцинацию следует перенести в следующих случаях: