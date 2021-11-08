Выходит ли Украина на пик COVID-19: что говорят эксперты

В Министерстве здравоохранения заявили, что Украина находится в пиковой зоне эпидемии коронавируса, после чего заболеваемость начнет постепенно снижаться. Однако эксперты с оценками и прогнозами осторожны.

Украинцы продолжают болеть коронавирусом. Показатели последних недель остаются неутешительными.

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Прогнозы экспертов касательно пика коронавируса

В Киевской школе экономики пока не меняют своих предварительных прогнозов: максимальная нагрузка на медицинскую систему и пик заболеваемости ожидаются в первой половине – середине ноября.

Однако, по словам руководителя Центра экономики здравоохранения КШЭ Юрия Ганиченко, все еще актуальна угроза того, что показатели снова пойдут вверх.

В то же время, соучредитель Украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк заявил, что на этой неделе страна может выйти на плато заболеваемости.

По словам эксперта, могут быть две причины того, что эпидемические показатели прекратили рост:

страна находится на пике волны или приблизилась к ней,

медицинская система не справляется с наплывом больных из-за недостатка коек, кислорода и ресурса медицинского персонала.

Ковтонюк предположил, что растет также количество смертей, происходящих вне больниц. "Вероятно, мы будем фиксировать гораздо больше смертей в этот период позже, когда получим данные о чрезмерной смертности", – добавил эксперт.

Напомним, на днях в Минздраве заявили, что Украина уже вышла на пик заболеваемости COVID-19.

Пик COVID-19 в Украине: что говорит Минздрав

Министр здравоохранения Виктор Ляшко 5 ноября сообщил, что по показателям Украина находится на пике волны коронавируса, а в дальнейшем заболеваемость будет падать.

Скорость прохождения пика, считает глава Минздрава, будет зависеть от того, будут ли украинцы соблюдать карантинные ограничения и насколько быстро будут вакцинироваться.