Выяснили, как быстро уничтожить любой вирус на ранней стадии – от гриппа до COVID-19

Ученые нашли ахиллесову пяту всех респираторных вирусов. Новая стратегия потенциально эффективна для всех заболеваний, таких как грипп или коронавирус.

Уничтожить вирус в зародыше

Исследователям удалось найти новую цель, нацеливание на которую уничтожает вирус на раннем этапе и сдерживает развитие некоторых осложнений, например пневмонии.

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Так, отсутствие белка NS2 позволяет иммунной системе уничтожить вирус до того момента, как в организме начнется сильное воспаление.

Прежде всего респираторные вирусы провоцируют воспаление легких, поэтому открытие может стать универсальной стратегией, чтобы предотвратить подобные осложнения. Это показали эксперименты команды из Университета штата Вашингтон.

Как работает этот механизм

Изучая респираторно-синцитиальный вирус, ученые определили, что белок NS2 является ключевым регулятором аутофагии, который модулирует иммунную защиту вирусной атаки. Аутофагия вместо этого регулируется белком Beclin1.

Аутофагия – это процесс, при котором клетки себя частично переваривают. Так они получают ресурсы для восстановления и дальнейшего функционирования.

Эксперименты показали, что при инфицировании клетки, белок Beclin1 может распознать и устранить патоген, однако NS2 мешает ему это сделать. Это и позволяет вирусу храниться внутри клетки и продолжать репликацию, вызывая воспалительную реакцию.

Между тем отсутствие NS2 позволяет Beclin1 уничтожить вирус на ранней стадии.

Новая надежда

По словам авторов, эта стратегия является потенциально эффективной для всех респираторных вирусов – от гриппа до COVID-19. Таргетинг на NS2 может быть универсальной мишенью для их блокирования в организме, поэтому теперь ученые исследуют наиболее эффективные соединения-кандидаты против NS2.

Отметим, что главной стратегией защиты от респираторных вирусов на сегодня остается вакцинация.