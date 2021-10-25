Выяснили, что снижает риск ожирения для новорожденных
Источник:EurekAlert
Существует ли связь между плохим сном и ожирением? Авторы нового исследования попытались впервые объяснить, как сон или его отсутствие могут повлиять на физическое развитие ребенка в первые 6 месяцев жизни.
Ранее до этого никто не изучал эту корреляцию у новорожденных. Они отследили взаимосвязь и пришли к выводу, что необходимо с еще большим вниманием следить за продолжительностью и качеством сна детей.
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Сон и ожирение у младенцев: есть ли связь
- Ученые проанализировали активность во сне почти 300 новорожденных в возрасте до 6 месяцев.
- Продолжительность и качество сна оценивали с помощью специального трекера на лодыжке детей.
- Родители дополняли данные собственными наблюдениями, которые фиксировали в дневнике.
- Индекс массы тела детей оценивали в течение всего периода наблюдений.
Оказалось, что каждый дополнительный час ночного сна в возрасте от 1 месяца до полугода снижает риски ожирения примерно на 26%. Похожие положительные результаты выявили и у тех детей, которые меньше просыпались в течение ночи.
Неизвестно, почему так происходит
Пока ученые не берутся утверждать, почему так происходит. Вероятно, регулярный сон способствует выработке здоровых привычек питания и режима. Однако точно должны быть и другие факторы, считают ученые.
Это исследование показывает важность здорового сна в любом возрасте. Родителям же следует обеспечить необходимые условия для своих детей – режим дня, тихое и темное место для сна, отсутствие бутылочек для кормления в кроватке,
– подытожила соавтор работы Сьюзан Редлайн.
Тем временем в другом исследовании ученые пришли к выводу, что психоэмоциональное здоровье детей зависит от их рациона и режима питания. Пропуск завтрака и отсутствие фруктов и овощей непосредственно влияет на благосостояние детей.