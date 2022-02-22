Новое исследование мозга

Ученые измерили 900 секунд мозговой активности во время смерти и сосредоточили внимание на том, что произошло за 30 секунд до и после того, как сердце перестало биться.

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Оказалось, перед смертью в мозгу особенно активными были гамма-волны. Они участвуют в процессах сновидения, медитации и воспоминаний.

Воспоминания во время смерти

Посредством генерации колебаний, связанных с восстановлением или извлечением памяти, мозг непосредственно перед смертью может воспроизводить воспоминания о важных жизненных событиях. Примерно об этом говорилось в сообщениях о предсмертных переживаниях людей. Проведя анализ, мы узнали: даже когда глаза наших близких закрыты и они готовы оставить нас, их мозг может воспроизводить самые приятные моменты из прошлого,

– отметили ученые.

Ученые также впервые нашли свидетельства того, что мозг человека способен скоординированно работать даже после того, как через него перестанет циркулировать кровь.

Ученые отметили: исследование было проведено с участием только одного человека, причем его мозг был поврежден эпилепсией. Поэтому для полной уверенности в результатах нужны дополнительные данные.

Ранее ученые из Университета Питтсбурга провели масштабное исследование и определили, что физические упражнения могут помочь сохранить память в пожилом возрасте.