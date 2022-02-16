По крайней мере, так считают ученые из Швеции и Финляндии. Они сравнили потенциальное влияние повышенного и пониженного уровня эстрогена на тяжесть COVID-19.

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По мнению исследователей, именно эстроген ответственен за склонность к тяжелой форме болезни. Если быть точнее, то эстрогены как подкласс стероидных половых гормонов, вырабатываемых в основном фолликулярным аппаратом яичников.

Внимание! Эстроген, в отличие от тестостерона, снижает экспрессию важных белков, таких, как мембранный фермент ACE2 и протеаз TMPRSS2, которые помогают SARS-CoV-2 проникать в клетку, отметили ученые.

Гипотеза: повышенный уровень эстрогена может защищать от смерти из-за COVID

Как отмечают авторы новой работы, большинство пациенток с раком молочной железы – наиболее распространенного среди женщин в мире онкологического заболевания – имеют опухоли, положительные по рецепторам эстрогена. Поэтому во избежание рецидива после операции им назначают адъювантную эндокринную терапию. Это приводит к понижению уровня эстрогена в организме.

В то же время, показатели эстрогенов повышаются у женщин, принимающих гормональную менопаузную терапию для облегчения симптомов прекращения менструальных циклов.

На данных таких шведских пациенток и сосредоточились ученые. Они проанализировали противоположные эффекты эндокринной терапии и проверили гипотезу о том, что повышенный уровень эстрогена защищает от смерти из-за коронавируса.

Ученые провели соответсвующие исследования

С начала февраля по середину сентября 2020 года коронавирус обнаружили у 49 853 жительниц Швеции, 16 693 из них были в возрасте от 50 до 80 лет.

В выборку включили 14 685 женщин.

у 227 (2%, первая группа) ранее диагностировали рак молочной железы, и они принимали препараты, подавляющие рецепторы эстрогена;

еще 2535 (17%, вторая группа), наоборот, назначили заместительную гормональную терапию для повышения уровня эстрогена и облегчения симптомов менопаузы;

контрольная группа состояла из 11923 (81%) женщин: они не получали никакого лечения, нацеленного на эстроген.

Фармацевтическое снижение системного уровня эстрогена в 2,35 раза повышало риск смерти от коронавируса в первой группе, но после поправки на дополнительные факторы (возраст, годовой доход, уровень образования и сопутствующие заболевания) эта связь не является значимой,

– отметили ученые.

Интересно, что повышение уровня системных эстрогенов снижало вероятность смерти от коронавируса в 0,45 раза. Этот показатель оставался значимым даже при учете других факторов.

Результаты исследования: из первой группы за время исследования умерли 23 женщины (10,1%), из второй – 54 (2,1%), из контрольной – 546 (4,6%). Средний возраст умерших – 73,2 года, который ожидаемо связан с риском смерти от коронавирусной инфекции. Сопутствующее заболевание приводило к увеличению этого показателя на 13%.

Какая причина – до сих пор неизвестно

Однако пока не удалось установить точную причину, почему эстроген влияет на риск смерти от коронавируса. Дело в том, что ученые не учитывали данные о точных дозах приема препаратов, массе тела, вредных привычках, а количество женщин из первой группы было относительно небольшим.

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Однако авторы работы считают, что им удалось подтвердить связь между уровнем эстрогена и шансами поправиться после заражения SARS-CoV-2.

"Следовательно, препараты, повышающие уровень эстрогена, могут играть роль в терапии, нацеленной на облегчение тяжести COVID-19 у женщин в постменопаузе, и их нужно изучить в рандомизированных контролируемых исследованиях", – подытожили они.