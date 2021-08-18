Как болезнь Альцгеймера может развиваться внутри нервных клеток

Так, неправильно составленный белок может распространяться от клетки к клетке через нервные волокна. Это происходит на более ранней стадии, чем образование амилоидов-бета в мозге.

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Это исследование основывается на предварительных анализах, основанных на прионоподобных свойствах амилоида-беты. Это означает, что белок принимает неправильно сложенную форму, которая действует как шаблон для распространения в мозге, где он накапливает и развивает так называемые бляшки.

Справка. В состав некоторых белков входят прионоподобные домены, которые наделяют белок дополнительными свойствами, в частности, способностью к самосборке.

Так, ученые заметили, что они возникают рядом с нервными клетками, которые развиваются гораздо раньше видимых "бляшек". Об этом рассказал первый автор исследования Томас Роос.

Эти белки есть и у здоровых людей

Амилоид-бета присутствует в мозге здоровых людей. Однако как механизмы, которые нарушаются, вызывают неправильное сгибание – до сих пор неизвестно.

Эти бляшки являются внеклеточными, но результаты этого исследования показывают, что внутри клеток может произойти неправильное сгибание. Кроме того, исследователи показывают, что существует непрерывный обмен амилоида-бета между внешними и внутренними сторонами нервных клеток.

Поэтому своеобразное равновесие нарушается, когда неправильно составленный амилоид-бета накапливается как внутри, так и вне нервных клеток. Это и приводит к возможному раннему выявлению болезни Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера – что это? Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной старческой деменции и влечет 60 – 80% случаев этого синдрома. Возникает из-за аномального накопления определенных белков в клетках мозга и межклеточном пространстве. Бляшки с фрагментами бета-амилоида оседают в промежутках между нервными клетками, блокируя связь между ними.

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