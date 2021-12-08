Также они идентифицировали опухолевые стволовые клетки, которые запускают рост рака.

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Как развивается рак желудка

Доклинические модели мышей позволили установить, что эти опухолевые стволовые клетки экспрессируют белок Lgr5 и отвечают за рост рака.

Модели точно воспроизводили все основные стадии заболевания у человека: от зарождения рака до метастазирования в другие органы (в частности печень, легкие и брюшину).

Поэтому они обнаружили, что устранение экспрессирующих клеток Lgr5 приведет к эффективному блокированию роста и прогрессирования опухоли.

Прорыв ученых

Авторы заявили, что это неоценимый вклад в понимание природы рака желудка. Открытие позволит улучшить раннюю диагностику, а также разработать новые варианты лечения, предотвращают метастазирование опухоли – ключевого фактора смертности от рака.

Для нас это прорыв в применении моделей рака для организма человека. Открытие является неоценимым для понимания природы рака желудка и разработки эффективных целевых методов лечения и диагностики,

– прокомментировал соавтор работы Ник Баркер.

Дальнейшие исследования должны подтвердить эффективность таргетинга на Lgr5 в качестве новой цели. После этого можно будет изучать подход для лечения у человека.