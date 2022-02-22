Выяснили, какая диета может снизить риск деменции

Клетчатка очень важна для здоровой пищеварительной системы, а также полезна для сердечно-сосудистой системы. Например, она снижает уровень холестерина.

Теперь появились доказательства того, что клетчатка также важна для здоровья мозга. В новом исследовании ученые из Японии показали, что диета с высоким содержанием клетчатки снижает риск нейродегенерации.

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Ученые провели эксперимент

В нем приняли участие 3 739 человек.

В целом они были здоровыми и в возрасте от 40 до 64 лет.

За их рационом наблюдали с 1985 по 2020 год.

Добровольцев разделили на четыре группы в зависимости от количества клетчатки в их рационе. Они обнаружили, что группы, которые употребляли больше клетчатки, имели более низкий риск деменции.

В каком виде клетчатка самая полезная

Команда также проверила, существуют ли различия для двух основных типов волокон: растворимых и нерастворимых волокон. Ученые добавили, что больший защитный эффект имела растворимая клетчатка, содержащаяся в таких продуктах, как овес и бобовые.

Какая связь между клетчаткой и деменцией

Чтобы удовлетворить потребности организма в растительной клетчатке, обязательно включайте в рацион бобовые продукты – фасоль, нут, чечевицу, горох; зерновые – овсянку, киноа, отруби пшеничные; семечки и орехи – семечки подсолнечника, тыквы, льна, чиа, миндаль, грецкие орехи, фисташки и кокос.

Основные механизмы пока неизвестны. Впрочем, у команды есть некоторые идеи относительно того, что может лежать в основе связи между пищевыми волокнами и риском деменции.

Они могут включать взаимодействие между кишечником и мозгом. Одна из возможностей заключается в том, что растворимая клетчатка регулирует состав кишечных бактерий. Этот состав может влиять на нейровоспаление, которое играет определенную роль в возникновении деменции,

– отметили ученые.

Также возможно, что пищевые волокна могут снижать другие факторы риска деменции, такие как масса тела, давление, уровень липидов и глюкозы.