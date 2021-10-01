Предполагают, что СOVID-19 может инфицировать клетки поджелудочной железы, продуцирующие инсулин и менять их функцию. Диабет может развиваться или во время заражения коронавирусом, или вскоре после выздоровления.

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Почему может возникать диабет после коронавируса

Согласно одной из теорий, вирус заражает клетки поджелудочной железы через тот же рецептор ACE2, который расположен на поверхности клеток легких, и препятствует их способности вырабатывать инсулин – гормон, который помогает организму регулировать уровень глюкозы в крови.

Или чрезмерно мощная реакция антител на вирус может случайно повреждать клетки поджелудочной железы. Также воспаление в других местах организма может делать ткани менее чувствительными к инсулину, говорится в статье.

Чтобы изучить этот вопрос, профессор Шуибинг Чен из Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке проверил клетки и органеллы, выращенные в лаборатории. Они имитируют функции органов. Так он попытался определить, какие из них могут быть инфицированы COVID-19.

Результаты исследований

Результаты показали, что могут быть инфицированы органеллы:

легких;

толстой кишки;

сердца;

печени;

поджелудочной железы;

также клетки мозга, которые производят дофамин.

"Дальнейшие эксперименты показали, что бета-клетки в поджелудочной железе, которые производят инсулин, также восприимчивы к вирусу. После заражения эти клетки производили меньше инсулина, а также гормонов, которые обычно производятся различными клетками поджелудочной железы", – отметили в публикации.

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Ученые наблюдали подобное явление у некоторых людей с диабетом второго типа. Впрочем, пока неясно, сохраняются ли изменения, вызванные инфицированием COVID-19 надолго.

Однако мы знаем, что часть пациентов, у которых был очень нестабильный уровень глюкозы в крови, когда они находились в отделении интенсивной терапии и излечившиеся от COVID-19, также восстановили и контроль глюкозы. Это позволяет предположить, что не у всех пациентов заболевание сохранится навсегда,

– сказал Чен.