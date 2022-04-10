Выяснили, какое положение тела у людей с высоким давлением повышает риск инсульта

Около 40% людей имеют высокое кровяное давление, которое считается основной причиной смерти, которую можно предотвратить в мире. Кардиологи обнаружили положение тела, при котором повышение давления может оказаться критическим.

Высокое давление

Среди взрослых людей молодого и среднего возраста с гипертонией значительное повышение артериального давления в положении стоя может выявить людей с более высоким риском серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечный приступ и инсульт.

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Это открытие может служить основанием для раннего начала лечения гипертонии, в том числе с применением лекарственных препаратов, у пациентов с чрезмерной реакцией артериального давления на стояние,

– сказали авторы исследования.

Как правило, систолическое (верхнее) артериальное давление немного падает при вставании. В данном исследовании ученые выясняли, является ли противоположная реакция – значительное повышение систолического артериального давления при стоянии – фактором риска сердечного приступа и других серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.

Как происходило исследование

Эксперты оценили 1 207 человек, участвовавших в проспективном исследовании, которое началось в Италии в 1990 году и включало взрослых от 18 до 45 лет с гипертонией 1 стадии. В среднем за 17 лет наблюдения у участников произошло 105 серьезных сердечно-сосудистых событий. Наиболее распространенными были сердечный приступ, боль в груди, связанная с сердцем, и инсульт.