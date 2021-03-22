Перед ПЦР-тестом не рекомендуется есть и курить за час до взятия мазка, не чистить зубы и не полоскать рот с утра, а также не принимать антисептические таблетки. Возможно, скоро появится еще одна рекомендация: приходить на тест в обеденное время. Американские ученые выяснили, что количество вируса во рту может зависеть от времени суток.

В ходе исследования ученые проанализировали результаты более 30 тысяч ПЦР-тестов, взятых в Нэшвилле в период с марта по июнь 2020 года. Ученые сопоставили полученные результаты со временем взятия мазка, а также учли данные о больных пациентах, у которых ранее тест не подтвердил SARS-Cov-2.

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В какое время суток лучше всего делать ПЦР-тест

Результаты показали двукратное изменение пропорций положительных результатов в течение суток, причем максимальное количество приходится на 14:00. Ученые отметили, что это может быть связано с тем, что различные группы пациентов проходят тестирование в определенное время, однако наиболее вероятное объяснение заключается в циркадных колебаниях иммунитета, который по-разному взаимодействует с патогеном в течение суток.

Мы предполагаем, что выделения SARS-Cov-2 имеют циклический характер с пиком в начале дня. Это наблюдение совпадает с результатами исследований других вирусов, таких как грипп, герпес и Денге, когда взаимодействие патогена с иммунной системой приводит к суточным колебаниям вирусного выделения,

– написали авторы исследования.

Другие рекомендации для ПЦР-тестов

Информация: ACP

Ранее ученые выяснили, что мазок на ПЦР лучше всего делать на 5 – 7 день после предполагаемого заражения или контакта с больным COVID-19. В этот короткий период вероятность получить ложноотрицательные результаты мазка самая низкая.

Инкубационный период COVID-19 (промежуток от заражения до появления первых признаков болезни) составляет 5 – 6 дней, но может достигать 14 дней. Известно, что положительный результат теста на коронавирус может появиться за 1 – 3 дня до появления симптомов.



Как подготовиться к ПЦР-тестированию / Инфографика 24 канала