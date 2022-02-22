Новое исследование изучения поведения матерей

Исследователи из Университета Отаго отметили, что одно из изменений в поведении, которое происходит у всех матерей-млекопитающих, – это усиление защитного поведения, чтобы матери могли защитить своего ребенка от опасности.

Читайте также: Могут быть опасными для людей: ученые нашли более 20 вирусов у диких животных

Мамы готовы идти на значительный риск, чтобы агрессивно защитить своих детей. Несмотря на то, что это встречается у многих разных видов во время материнства, мы не знали, как регулируется это защитное поведение,

– отметили ученые.

Исследователи попытались понять, как гормоны могут изменить такое поведение матерей. Они и раньше замечали, что пролактин может действовать на клетки в области мозга, называемой вентромедиальным ядром гипоталамуса, области, которая, как известно, регулирует агрессивное поведение мужчин и женщин.

Гормон, который помогает сосредоточиться на ребенке

Пролактин очень высокий во время беременности и лактации, поэтому ученые изначально думали, что он может вызвать такое защитное поведение матери. На самом деле оказалось, что роль этого гормона в сдерживании агрессивного поведения, чтобы матери не слишком отвлекались на вещи, которые происходят вокруг них, и сосредоточились на заботе о своем потомстве.

Гормон вырабатывается гипофизом, который размещается в нижней части мозга, и одной из его основных обязанностей является выработка молока.

Ранее израильские ученые нашли способ выявлять расстройство аутистического спектра у ребенка еще до родов. Это возможно с помощью пренатального УЗИ.