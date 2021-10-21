На белок GPCR обратила внимание команда из Ратгерского университета. Его ассоциируют со многими тяжелыми заболеваниями, но никогда раньше не изучали при болезнях дыхательных путей.

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Какую роль играет этот биомаркер

Оказалась, что роль GPCR очень важна при астме и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Эксперименты показали, что белок в мембранах клеток гладкой мускулатуры легких начинает пропускать молекулу цАМФ (циклический аденозинмонофосфат) – она ​​отвечает за расслабление и расширение дыхательных путей.

"Утечка" цАМФ провоцирует сужение дыхательных путей, что и приводит к характерным симптомам затрудненного дыхания.

Как это можно обнаружить

Дальнейшие наблюдения показали, что цАМФ можно определять по крови: у пациентов с астмой этот биомаркер был всегда повышен.

Это понимание позволяет лучше диагностировать болезнь и дает основу для новых терапевтических средств, которые заполнят обнаруженную "утечку",

– заявил соавтор работы Рейнольде Панаттьери.

Почему важны новые варианты лечения?

В США астмой страдают примерно 25 миллионов человек, а хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) есть у 14 миллионов американцев. Смертность от астмы в мире составляет около полумиллиона человек ежегодно. Именно поэтому новые более эффективные варианты лечения сегодня очень нужны.

Перспективы исследования

Поэтому благодаря пониманию роли этого белка в природе болезней дыхательных путей, ученые получили возможность разработать лучшую диагностику и эффективную терапию.

В будущем открытие может привести к тому, что астму будут выявлять благодаря простому тесту по крови, а также до целевых вариантов лечения астмы, ХОБЛ и других хронических заболеваний дыхательных путей.