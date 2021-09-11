Он позволит заранее выявлять людей с повышенным риском осложнений. Ученые надеются, что полученные данные позволят эффективнее находить людей из группы риска и вовремя оказывать им медицинскую помощь.
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Что известно о новом исследовании ученых
- В своей работе ученые проанализировали образцы крови 115 человек. Их всех госпитализировали с COVID-19.
- Примерно половина из них тяжело перенесла заболевание и нуждалась в кислородной терапии.
- При этом другие пациенты – быстро выздоровели.
Американские эксперты заметили существенные различия в показателях крови этих двух категорий пациентов. Так, специалисты обнаружили, что те пациенты, у кого зафиксировали высокий уровень антител к двухцепочечной ДНК или к фосфатидилсерину в 90% случаев сталкивались с тяжелыми симптомами коронавируса.
Однако только у четверти тех, кто перенес заболевание с осложнениями, показатели были повышены – таких 24%.
Выводы ученых
Ученые пояснили, что ухудшение состояния пациентов не всегда было связано с увеличением концентрации антител или фосфатидилсерина в организме. Однако, если рост наблюдался, это с высокой вероятностью указывало на осложнения COVID-19.
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