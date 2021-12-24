Американские ученые обнаружили белки, необходимые для эффективного восстановления скелетных мышц после травм или при миодистрофии Дюшена.
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Так, специалисты из Университета Хьюстона установили, что белки IRE1 и XBP1 играют большую роль в эффективной регенерации поврежденных скелетных мышц.
Исследователи обнаружили, что восстановление скелетных мышц в моделях, у которых белки IRE1 или XBP1 специально изъяли, ослабевало.
Эти белки способствуют восстановлению скелетных мышц путем повышения пролиферации (разрастания ткани благодаря разделению и росту клеток организма) местных стволовых клеток мышц.
В то время как устранение IRE1 снижает количество этих клеток и способствует мышечной дистрофии.
Требуются дальнейшие исследования
Дальнейшие исследования ученых помогут ответить на вопрос, способны ли недавно разработанные фармакологические активаторы IRE1 и XBP1 усилить регенерацию скелетных мышц. Это позволит запустить процесс создания нового лекарства, в частности от миодистрофии Дюшена.
В прошлом году ученые из США определили группу молекул, которые открывают возможности для разработки лечения людей с мышечной дистрофией Дюшена. Экспериментальное лечение без использования методов генной терапии оказалось эффективным для мышей.