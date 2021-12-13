Выяснили, насколько полезна кетодиета

Американские ученые изучают, как популярная кетодиета и интервальное голодание работают на молекулярном уровне и одинаковую ли пользу получают от них мужчины и женщины.

Что такое кетодиета

Кетогенная диета или кетодиета – это низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. Сначала применялась при лечении эпилепсии у детей.

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Идея кетодиеты в том, что низкий уровень углеводов и высокий уровень жиров и белков заставляют организм использовать жир в качестве топлива. И человек худеет. Диета очень популярна – в мире существует целая индустрия кетопродуктов.

Интервальное голодание работает по схожему принципу, ограничивая пищу небольшим промежутком времени в течение дня. За время без еды организм истощает запасы сахара и переключается на сжигание жира. Жир превращается в кетоновые тела, которые мозг использует в качестве топлива.

Кетодиета менее эффективна для женщин

Несмотря на популярность этих диет, ученые еще не определили гены, которые отвечают за их эффективность. Пока что специалисты пришли к выводу, что кетодиета менее эффективна для женщин, поскольку жиры в мужском и женском организме сжигаются по-разному.

Похоже, что кетодиета не подходит для женщин, потому что мы по-разному метаболизируем жир и у нас разные гены включаются и выключаются в ответ на голодание. Но мы действительно не знаем, почему это происходит и как это происходит — это то, что мы надеемся постичь,

– отметили ученые.

Негативное влияние кетодиеты

Исследователи не рекомендуют доводить какие-либо ограничения в еде до крайностей. Неясно, весь ли жир перерабатывается организмом при кетодиете или интервальном голодании, или просто накапливается в организме. Стандартные японские диеты содержат 20% жира, американские диеты в среднем 35%, а кетодиеты могут содержать до 70 или 80%, это неприемлемо высокое содержание жира, предупреждают ученые.