Выяснили новое негативное влияние пассивного курения на детей

Ученые впервые оценили влияние курения и других негативных факторов окружающей среды на детей. Они пришли к выводу, что пассивное вдыхание вредных веществ ускоряет биологическое старение.

Еще во время беременности матери и в самом начале жизни ребенка некоторые факторы определяют состояние здоровья в более позднем возрасте. Вдыхание вредных веществ даже может изменить метаболизм и физиологию.

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На клеточном уровне старение – это непрерывный процесс, который начинается в раннем возрасте и который можно измерить благодаря так называемым эпигенетическим часам. Они позволяют оценить, является ли биологический возраст старше или младше хронологического.

Исследования ученых о негативном влиянии на детей

Международная группа исследователей решила проанализировать степень влияния пассивного курения на детей в самом начале их жизни. Они исследовали данные и образ жизни 1173 участников. Их возраст составлял от 6 до 11 лет.

Так, ученые выяснили, что пассивное курение беременной женщины связано с ускорением эпигенетического старения будущего ребенка. Аналогичное негативное влияние сохранялось и в том случае, если ребенок в раннем детстве находился в контакте с курильщиками.

. Эпигенетика – наука, изучающая наследственные изменения в фенотипе или в экспрессии генов, обусловленные другими механизмами, чем изменение последовательности нуклеотидов ДНК. Такие изменения могут оставаться видимыми в течение нескольких клеточных поколений или даже нескольких поколений живых организмов.

Известно, что эпигенетические нарушения могут изменять пути, которые вовлечены в:

воспалительные процессы;

выводы токсинов

механизмы клеточного цикла и другие.

"Взаимосвязь между ускорением эпигенетического возраста и воздействием табачного дыма во время беременности и в раннем детстве согласуется с результатами предыдущих исследований с участием взрослых добровольцев", – подытожила автор работы Марион Бустаманте.