Выяснили новую роль жировых клеток в снижении когнитивных функций

Американские специалисты в ходе экспериментов с грызунами показали, что жировые клетки контролируют системную реакцию на функцию мозга, тем самым провоцируя ухудшение памяти и познания.

Научная работа раскрывает новое понимание роли жировых клеток в снижении когнитивных функций – то есть способности понимать, познавать, изучать, осознавать, воспринимать и перерабатывать внешнюю информацию-и нейродегенерации, что также приводит и к деменции.

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Потенциальная мишень

На экспрессию важных белковых маркеров в жировых клетках, а также в гиппокампе, влияет активация петли амплификации окислителя Na / K-Атфазы. Это может ухудшить функцию мозга и привести к заболеваниям нервной системы.

. Экспрессия генов обеспечивает поддержание структуры и функции клетки.

Выяснилось, что именно выработка пептида NaKtide в жировых клетках подавляет сигнальную функцию этого фермента Na / K-ATPase.

Ученые говорят, что окислительный стресс, который вызывает западная диета, повышает выработку воспалительных цитокинов (это класс небольших пептидов и белков регулирующих межклеточные и межсистемные взаимодействия в организме, включая выживаемость клеток, стимуляцию или подавление их роста). А также изменяет белковые маркеры памяти и познания в гиппокампе.

Мы стремились продемонстрировать, что передача сигналов Na, K-Атфазы играет центральную роль в индукции изменений в определенных областях мозга, особенно в гиппокампе. Это имеет решающее значение для памяти и когнитивных функций,

– пояснил старший автор Джозеф I Шапиро.

Как отмечают авторы исследования, петля амплификации окислителя Na / K-АТФазы является потенциальной мишенью для вмешательства при снижении когнитивных функций и нейродегенерации.