В китайском уезде Эньши, что в провинции Хубэй, расположены сотни пещер, в которых обитают не меньше семи видов летучих мышей, у представителей одной из которых ранее обнаруживался вирус, на 96% похожий на SARS-CoV-2.

Также на тему: Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят

Пещеры с летучими мышами и фермы

Недалеко от таких пещер расположены фермы, на которых раньше находились тысячи диких животных, например, виверы, барсуки, енотовидные собаки. Именно они могли быть промежуточным звеном при передаче коронавируса от летучих мышей человеку. На 290 фермах в Эньши до их закрытия в 2020 году из-за пандемии жило от 450 тысяч до 780 тысяч животных.

Эньши расположен в шести часах езды от Уханя, где в декабре 2019 года был зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом. А фермы на расстоянии около 1,5 километра от пещер. Также люди посещают пещеры в туристических целях или для спелеологических исследований.

Ученые считают, что вирус мог передаться от летучих мышей к другим животным, а потом уже попасть на рынки в Ухане. По информации одного из источников газеты, дикие животные, которые продавались на уханьских рынках, поставлялись туда из провинции Хубэй, в том числе из Эньши.

Всемирная организация здравоохранения в рамках расследования происхождения коронавируса запрашивала доступ в эти районы Китая, но Пекин отказал.

Что известно о происхождении коронавируса