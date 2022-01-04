Биомаркер депрессии

Он также указывает на эффективность лекарственной терапии у отдельных пациентов. Выявить это можно по обычному анализу крови.

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Так, исследователи из Иллинойского университета во главе с Марком Разеником – выдающимся профессором физиологии, биофизики и психиатрии – определили биомаркер в тромбоцитах человека. Он и отслеживает степень депрессии.

Новая научная работа основана на предыдущих исследованиях, проведенных на моделях людей и животных.

Они показали, что депрессия согласуется с пониженным содержанием аденилатциклазы – небольшой молекулы внутри клетки, которая вырабатывается в ответ на нейротрансмиттеры (например, серотонин и адреналин).

Когда у вас депрессия, аденилциклаза находится на низком уровне. Причина состоит в том, что промежуточный белок, позволяющий нейромедиатору производить аденилициклазу – Gs альфа – "застревает" в богатом на холестерин матриксе мембраны,

– сказал ученый.

Уникальное открытие

Этот биомаркер можно определить посредством анализа крови. Также ученые разработали тест, который может не только указывать на наличие депрессии, но и терапевтический ответ. Такое ученым удалось добиться впервые.

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Исследователи также предположили, что они смогут использовать этот анализ крови, чтобы определить, действует ли терапия антидепрессантами уже через неделю после начала лечения.