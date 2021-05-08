Появляется все больше свидетельств того, что вирус поражает как верхние, так и нижние дыхательные пути человека. Другие, "низкопатогенные" подвиды коронавируса обычно оседают в верхних дыхательных путях и вызывают симптомы, похожие на простуду. А вот "высокопатогенные" вирусы, которые вызывают острый респираторный дистресс-синдром, оседают в нижних дыхательных путях.

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COVID-19 непосредственно воздействует на несколько органов, образует тромбы и вызывает необычый иммунно-воспалительный ответ. Поскольку это совсем не похоже на другие вирусы, это означает, что коронавирус SARS-CoV-2 развил уникально сложный набор характеристик.

Возникновения тяжелого острого респираторного синдрома, коронавирус 2 (SARS-CoV-2), который вызывает COVID-19, привело к кризису в области здравоохранения, которого не было со времен пандемии испанского гриппа 1918 года. К сожалению, миллионы людей во всем мире уже умерли,

– заметил профессор Игнасио Мартин-Льочес.

Хотя исследования на животных и на экспериментальных моделях показывают, что чрезмерно агрессивный иммунно-воспалительный ответ является ключевым фактором, похоже, что у людей все работает по-другому. Уникальное нарушение регуляции иммунного ответа заставляет наш организм неправильно управлять борьбой с вирусом.

Это может объяснить, почему некоторые люди переживают постковидный синдром и страдают от серьезных повреждений легких после заражения.

Не смотря на международное внимание к вирусу, мы только начинаем разбираться в его тонкостях. Основываясь на нарастающих доказательствах, мы предлагаем рассматривать COVID-19 как новую сущность с ранее неизвестным инфекционным профилем. Он имеет свои собственные характеристики и отличную патофизиологию. И мы должны помнить об этом при лечении людей,

– заявил ученый.

Он считает, что к лечению нового коронавируса нужно подходить, как к головоломке. Учитывать пол, возраст, этническую принадлежность и сопутствующие болезни каждого пациента.