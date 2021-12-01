Гепатит и рак

Около 300 миллионов человек во всем мире живут с хроническим гепатитом B. По оценкам ВОЗ, только в 2019 году из-за этого вируса умерли около 820 тысяч людей. В основном – из-за цирроза печени и гепатоцеллюлярного (первичного) рака.

Также на тему: Почти миллион украинцев не знают, что у них гепатит, – Ляшко

О том, что заболеваемость первичным раком печени связана с гепатитом, известно давно. Результаты исследования показывают, что заражение вирусом повышает риск развития этого вида рака в 100 раз. Это очень агрессивное заболевание: прогноз пятилетней выживаемости составляет всего 2 – 3%.

Гепатоцеллюлярный рак ежегодно убивает 700 000 человек. Хотя не все случаи связаны с вирусом гепатита B и не у всех инфицированных разовьется рак, более подробная информация об этой взаимосвязи может потенциально помочь в поиске лечения,

– объяснили ученые.

Почему гепатит вызывает рак

Специалисты установили, что гепатит B интегрировался в ДНК трети образцов клеток первичного рака печени. При этом в большинстве случаев вирус значительно изменил генетический код инфицированных клеток, что, считают ученые, сыграло свою роль в развитии рака.

Чтобы выяснить, как и когда вирус проник в клетки, исследователи использовали компьютерное моделирование. В некоторых случаях оказалось, что это произошло за годы до постановки диагноза рака, а в одном случае – на 21 год раньше.

Центр общественного здоровья Минздрава в августе 2020 года сообщил, что в Украине примерно 1,3 миллиона человек инфицированы гепатитом C и более 500 тысяч – имеют гепатит B.