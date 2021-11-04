Выяснили, почему исчезает обоняние при COVID и действительно ли вирус проникает в мозг

Ученые все же подтвердили, что потеря обоняния во время COVID-19 никак не провоцирует повреждение мозга. Это может свидетельствовать о более поверхностном влиянии вируса.

Исследования проводили бельгийские и немецкие ученые, они изучили образцы из дыхательных и обонятельных слизистых, а также обонятельных луковиц 85 больных коронавирусом. Некоторые пациенты скончались через несколько дней после инфицирования.

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Предварительная гипотеза ученых

К слову, предварительно ученые заявляли, что вирус, вероятно, поражает нейроны в мембране в верхнем углублении носа – обонятельной слизистой (именно сюда вирус попадает сначала, при вдыхании).

Внутри оболочки есть обонятельные сенсорные нейроны (ONS), отвечающие за восприятие запахов. Эти нейроны плотно переплетены с опорной клеткой, называемой сустентакулярной.

Ученые предполагали, что при потере обоняния коронавирус поражает именно обонятельные сенсорные нейроны, а дальше вирус может попасть в обонятельную луковицу и непосредственно в мозг.

Теперь же ученые увидели, что вирус поражает только сустентакулярные клетки, а не нейроны – и это критическое отличие.

Если вирус проникает в обонятельную луковицу, он теоретически может распространиться на более глубокие участки мозга, где он может нанести больший вред. Но если вирус поражает только сустентакулярные клетки, то есть повреждения менее продолжительны во времени.

Ученые предупредили, что необходимы дополнительные исследования, чтобы окончательно оценить риски.