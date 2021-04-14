Результаты исследования показали, что люди, которые переживают значительные перепады уровня сахара в крови через несколько часов после еды, чувствуют себя более голодными. Из-за этого они потребляют в течение дня на сотни килокалорий больше, чем другие.

Как происходило исследование

Исследователи две недели подряд собирали данные об уровне сахара у 1070 человек. Анализы у добровольцев собирали после завтрака и одного из следующих приемов пищи.

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В рамках эксперимента все участники ели на завтрак кексы с одинаковым количеством килокалорий, но с разным содержанием белков, жиров, углеводов и клетчатки.

Также люди носили системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы, контроля активности и сна. Они записывали уровень голода и концентрации все две недели.

Почему возникает постоянное чувство голода

Исходя из результатов ученые сделали вывод, что причина постоянного чувства голода – в перепадах сахара в крови через несколько часов после еды.

В норме уровень повышается и держится в первые два часа после еды.

Но у некоторых людей в эти два часа он сначала быстро падал ниже исходного уровня, а потом резко возвращался.

Оказалось, что такие люди сильнее ощущают голод и едят чаще других. Они съедают в среднем на 312 килокалорий больше, чем люди без перепадов сахара.

Ученые отметили, что это явление чаще встречается у мужчин и зависит от метаболизма, активности и ежедневного рациона. Исследователи полагают, что правильный выбор продуктов может снизить чувство голода.