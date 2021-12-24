Выяснили, почему психоделики могут лечить некоторые психологические состояния

Новое исследование нашло механизм, который связывает употребление психоделических средств с улучшением психического здоровья. Оказалось, что они улучшают регуляцию эмоций.

Применение психоделиков

Психоделические препараты, такие как псилоцибин и аяуаска, использовались в духовных церемониях в течение тысяч лет в восточных культурах. Совсем недавно психоделики привлекли внимание жителей Запада, и научный интерес к лечебным эффектам этих препаратов вновь появился.

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Хотя исследования начали раскрывать терапевтические эффекты, их механизм остается загадкой. Исследователи предположили, что употребление психоделиков может быть связано с положительным психическим здоровьем из-за усиления духовной связи, которая улучшает регуляцию эмоций.

Когда вещества становятся лекарствами, пациенты должны знать не только то, что они работают в каком-то проценте случаев, но и как они работают. Результаты исследования также могут быть полезны для комплексной психотерапии. Например, специалисты смогут сфокусироваться на усилении духовности и регуляции эмоций,

– отметили ученые.

Новое исследование

В исследовании участвовали 159 человек, употребляющих психоделики, в возрасте от 18 до 69 лет. Ученые планируют расширить группу и провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить причинно-следственную связь.

Подавляющее большинство (96%) участников сообщили об употреблении псилоцибина в прошлом, а треть (33%) участников сообщили, что употребляли более одного типа психоделических средств.

Психоделики регулируют эмоции

Используя анализ, исследователи обнаружили, что участники, которые чаще употребляли психоделические вещества, сообщали о большей духовности и уменьшении трудностей с регуляцией эмоций. Они также обнаружили, что участники, которым трудно регулировать свои эмоции, имели более высокие показатели депрессии, тревожности и нарушения питания. Другими словами, участники с меньшими трудностями регуляции эмоций имели лучшее психическое здоровье.

В конце ученые обнаружили, что употребление психоделических средств косвенно связано с меньшими рисками депрессии, тревоги и беспорядочным питанием через духовность и регуляцию эмоций.

Ранее ученые обнаружили, что ЛСД буквально изменяет определенные функции мозга. Это вещество открывает для него возможность действовать вне рамок, которые диктует анатомия.