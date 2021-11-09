Причина осложнений – уровень белка, который называется хитиназа 3-образный-1. Он вполне естественен, но его уровень возрастает с возрастом, сопутствующими заболеваниями и инфекциями. Ученые обнаружили, что хитиназа 3-образный-1 усиливает инфекцию SARS CoV-2.

Чем старше человек, тем больше у него вырабатывается антител: исследование

Хитиназа 3-образный-1 активируется во время травмы и воспаления. Известно, что уровни этого белка увеличиваются при инфекции, особенно при заболеваниях, характеризующихся воспалением и тканевыми изменениями. Кроме этого, уровни хитиназы 3-образного-1 повышаются при нормальном старении. Как сообщается, уровень этого белка является лучшим прогнозом общей смертности среди людей в возрасте 80 лет.

Как проводилось исследование

Исследователи сравнили влияние хитиназы 3-like-1 на ACE2 и другие ферменты протеазы, которые метаболизируют S-белок и способствуют развитию инфекции.

Эксперименты проводились на мышах и клетках легких человека.

Исследователи обнаружили, что уровень хитиназы 3-образного повышается с возрастом, сопутствующими заболеваниями и инфекцией. Также они отметили, что хитиназа 3-образный-1 является мощным стимулятором рецептора, который коронавирус SARS-CoV-2 использует для заражения клеток.

Ученым удалось остановить процесс инфицирования

Вдохновленные этим открытием исследователи разработали гуманизированное моноклональное антитело под названием FRG, которое атакует конкретную область хитиназы 3-образного-1. Благодаря этому индукцию рецептора ACE2 удалось заблокировать.

Эти открытия могут проложить путь к разработке терапевтических средств для защиты людей от инфекции.