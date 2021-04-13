Ученые из Австралии узнали, в течение какого времени сохраняется эффект эйфории после употребления марихуаны. Это необходимо, например, для более эффективного применения лекарств на основе каннабиса или понимания того, сколько времени нужно, чтобы сесть за руль.

Опьянение после перорального приема больших доз каннабиса может длиться до десяти часов. К таким выводам ученые пришли после анализа 80 научных статей, в которых описали 1 534 случая употребления марихуаны.

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От чего зависит состояние опьянения от каннабиса

При этом длительность опьянения зависит:

от дозы:

способа приема вещества;

сколько употребляет конкретный человек. У опытных потребителей вырабатывается толерантность к веществу, поэтому они могут лучше справляться с когнитивными задачами в состоянии опьянения.

Сколько длится состояние опьянения после обычного курения марихуаны

Если человек употребил ингаляционно небольшую дозу марихуаны, опьянение в среднем продлится около четырех часов. Навыки вождения, по мнению ученых, восстановятся через пять часов после сеанса курения.

При этом следы тетрагидроканнабинола (ТГК) – главного психоактивного компонента каннабиса, можно обнаружить в организме даже через несколько недель после употребления.

Результаты нашего исследования можно учитывать в ходе разработки законов, на основании которых принимаются судебные решения по делам об авариях и преступлениях, которые совершили в состоянии опьянения,

– отметили ученые.