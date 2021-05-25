Выяснили, сколько длятся тяжелые осложнения у детей после COVID-19

В небольшом исследовании британские ученые показали, что большая часть симптомов воспалительного мультисистемного синдрома после COVID-19 длится в течение пол года.

Педиатрический воспалительный мультисистемный синдром (ПВМС) после COVID-19 ученые впервые описали весной 2020 года. Это осложнение SARS-CoV-2 развивается уже после того, как человек перенес острую инфекцию. Сейчас известно, что от него могут страдать не только дети, но и взрослые.

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Последствия ПВМС практически не известны. Группа британских ученых постаралась закрыть этот пробел в знаниях новым исследованием.

Воспалительный мультисистемный синдром – что это? Симптомы мультисистемного воспалительного синдрома у детей (MIS-C) напоминают болезнь Кавасаки – очень редкое заболевание, которое вызывает воспаление в стенках артерий и может осложнить поставки крови к сердцу. Он возникает через несколько недель после заражения SARS-Cov-2. Также это состояние характеризуется тяжелой лихорадкой, болями в животе, покраснением глаз и кожными высыпаниями.

Новое исследование

Авторы включили в исследование 64 ребенка, которые проходили лечение ПВМС в больницах Великобритании с апреля по сентябрь 2020 года. Средний возраст участников был 10 лет. Ученые проанализировали их истории болезни, включая результаты множества исследований. Дети и их родители заполнили анкеты, в которых были вопросы о физическом и психологическом состоянии детей, их социальная и школьная жизнь.

Все дети были госпитализированы по поводу ПВМС, но за шесть месяцев, которые длилось наблюдение, ни один из участников исследования не умер. Во время острой фазы осложнения дети чаще всего страдали от симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта, нервной системы и сердца.

Какие симптомы остались через пол года

через шесть месяцев практически все симптомы ПВМС у детей прошли;

системное воспаление исчезло у всех, кроме одного участника исследования;

у двоих детей при эхокардиограмме врачи выявляли патологию;

у шести сохранялись желудочно-кишечные синдромы;

в конце исследования небольшие неврологические отклонения ученые обнаружили у 18 детей. Однако, они не влияли на способность выполнять рутинные действия.

После выписки из больницы у детей постепенно увеличивалась мышечная сила, однако некоторые из них ходили медленнее, чем предполагает возрастная норма. Все дети, кроме одного, вернулись к обычному режиму обучения в школе.